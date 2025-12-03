Паромные рейсы в Трабзон возобновят 8 декабря, несмотря на позицию властей

Оператор Seabridge планирует возобновить регулярные паромные рейсы между Сочи и Трабзоном с 8 декабря, несмотря на отказ властей Краснодарского края поддержать восстановление этого сообщения. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на генерального директора «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна.

После согласования маршрута российскими и турецкими ведомствами перевозчик объявил о готовности запускать линию дважды в неделю в пассажирском формате без перевозки легковых автомобилей. Администрация Краснодарского края повторно отказалась поддержать проект. Региональные власти считают, что инфраструктура порта Сочи не готова к обслуживанию грузопассажирских судов. По мнению правительства региона, морской пункт пропуска не оснащен необходимым оборудованием для обеспечения безопасности и контроля при пересечении границы, что создает риски ввоза опасных и запрещенных материалов.

В администрации отмечают, что большинство транспортных маршрутов от порта проходит через исторический центр и густонаселенные районы, что может негативно повлиять на туристический имидж курорта. Власти подчеркивают, что запросов от перевозчиков о запуске новых рейсов в порт не поступало, а надзорные органы и службы безопасности сохраняют негативное заключение о возможности восстановления линии.

Seabridge настаивает на продолжении проекта. В ноябре компания уже провела тестовый рейс — первый за 13 лет по маршруту Трабзон — Сочи. На борту парома Sea Bridge находились 20 пассажиров: 18 россиян и двое граждан Турции. Судно прибыло в акваторию Сочи утром 6 ноября, однако из-за учений флота было вынуждено оставаться на внешнем рейде более 40 часов. После получения разрешения войти во внутренние воды России пассажиры ожидали высадки, но заход в порт так и не произошел. Перевозчик объяснил, что судно не могло самостоятельно покинуть территориальные воды России без специального разрешения. 8 ноября паром вернулся в порт отправления.

Алина Зорина