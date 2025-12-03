Около 120 улиц Краснодара временно останутся без электроэнергии

Сегодня, 3 декабря, около 120 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В период с 08:00 до 17:00 не будет электричества на улицах: 1-й проезд Знаменский, 2-й проезд Знаменский, Богатырская, Знаменская, Становая. С 11:00 до 14:00 не будет света на улице 1-я Линия. С 13:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители улиц: Белградская, Болгарская, Донбасская, Ильская, Победы, Сербская, Феодосийская, Черногорская и Шипкинская.

С 09:00 до 17:00 не будет электричества на улицах: 1-я Линия, 2-я Линия, 1-й Звездный проезд, 2-й Звездный проезд, 4-я Сторожевая, 8 Марта, Апельсиновая, Артиллерийская, Березанская, Березовая (поселок Березовый), Братьев Черников, Братская, Брестская, Брюсова, Брюховецкая, Большевистская, Бородинская, Витаминная (поселок Витамины), Власова, Вольная, Воровского, Веселовского археолога, Главная, Гоголя, Головатого, Грушовая, Губкина, Деловой переулок, Дзержинского, Ейское шоссе, Жарко, Заповедная, Запорожская, 1-й проезд Заречный, 2-й проезд Заречный, 3-й проезд Заречный, проезд Затонный, Звездная, Зоологическая, проезд Индустриальный, Инженерная, Изосимова, Канеловская, Канонирская, Карасунская, Карла Маркса, Калинина, Калиновая, Краснодонская, Красноармейская, Красная, Корницкого, проезд Кошевого, Кропоткина, Крупской, Кущевская, Куренная, Лазурная, Леваневского, Мира, Монтажная, Морская, Новая, Новокузнечная, ОПХ КНИИСХ (Центральная усадьба), Оружейная, Островная, Пирогова, Пластуновская, Пластунская, Платиновая, Победителей, Переяславская, Приморская, Продольная, Промышленная, Прудовая, Российская, Росинского Кирилла, Сенокосная, Северная, Смоленская, Солнечная, Сормовская, 2-й проезд Сормовский, Союзная, Сычевая, Тахтамукайская, Тихомировская, Троицкая, Трубилина, Тургенева, Урицкого, Цигейковая, Черноморская, Щербиновская, Энгельса и Янковского.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина