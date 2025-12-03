В Ростовской области более двух тысяч человек покинули ветхое жилье в 2025 году

В Ростовской области в рамках двух программ переселили 2149 жителей аварийного жилья общей площадью 43 тысячи квадратных метров. Эти данные озвучили на заседании правления ассоциации Совет муниципальных образований Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, работа по расселению ведется в 19 муниципальных образованиях региона. Программы разделены по времени признания жилья непригодным для проживания.

Первая программа охватывает фонд, получивший статус аварийного с 2017 по 2021 годы. Расселение проходит в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вторая программа включает дома, признанные непригодными с 2022 года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Ростовская область планирует получить более 1 млрд руб. на расселение ветхого жилья.

Валентина Любашенко