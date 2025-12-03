В Ростовской области тестируют услугу долгосрочных сбережений через МФЦ

Многофункциональные центры Ростовской области с 1 декабря участвуют в пилотном проекте по оформлению договоров долгосрочных сбережений. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Артем Хохлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

По словам господина Хохлова, на Дону работает 77 офисов МФЦ и 319 территориально обособленных структурных подразделений. Консультации и услуги доступны в секторах пользовательского сопровождения. Сотрудники центров детально объясняют условия программы, помогают подобрать фонд и оформить соглашение.

«Программа долгосрочных сбережений — современный финансовый инструмент, с помощью которого гражданин может сформировать денежную подушку безопасности, сберечь финансовые средства на случай непредвиденных ситуаций или получить доход в будущем»,— пояснил Хохлов.

Валентина Любашенко