В Ростовской области тестируют услугу долгосрочных сбережений через МФЦ
Многофункциональные центры Ростовской области с 1 декабря участвуют в пилотном проекте по оформлению договоров долгосрочных сбережений. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Артем Хохлов.
По словам господина Хохлова, на Дону работает 77 офисов МФЦ и 319 территориально обособленных структурных подразделений. Консультации и услуги доступны в секторах пользовательского сопровождения. Сотрудники центров детально объясняют условия программы, помогают подобрать фонд и оформить соглашение.
«Программа долгосрочных сбережений — современный финансовый инструмент, с помощью которого гражданин может сформировать денежную подушку безопасности, сберечь финансовые средства на случай непредвиденных ситуаций или получить доход в будущем»,— пояснил Хохлов.