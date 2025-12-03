В Ростовской области при опрокидывании квадроцикла погиб человек

Водитель квадроцикла погиб в результате опрокидывания транспортного средства в Красносулинском районе Ростовской области, пассажир получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, происшествие случилось 2 декабря в 14:30 в пяти километрах юго-восточнее х. Пролетарка Красносулинского района. 27-летний водитель управлял квадроциклом Arctic Cat без регистрационных номеров. По предварительной информации, он потерял контроль над техникой, что привело к ее переворачиванию.

Водитель скончался на месте аварии. Его 28-летняя спутница получила телесные повреждения.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Следователи главного следственного управления МВД России по Ростовской области проводят процессуальные действия и выясняют все детали случившегося.

Валентина Любашенко