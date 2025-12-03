В ночь со 2 на 3 декабря военные сбили БПЛА в пяти районах Дона
Минувшей ночью над Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку врага. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Губернатор уточнил, что военные перехватили и уничтожили вражеские беспилотники в пяти районах Дона – Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском муниципалитетах.
«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется»,– резюмировал Юрий Слюсарь.