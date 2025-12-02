«Рёнхап»: Южная Корея обязалась соблюдать ДНЯО при создании атомных подлодок

Сеул обязуется полностью соблюдать обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) при реализации договоренностей с США по строительству атомных подводных лодок и переработке отработанного ядерного топлива. Об этом директор бюро по международным организациям и ядерным вопросам МИД Южной Кореи Ли Чхоль заявил на встрече с главой департамента гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Массимо Апаро, сообщает «Рёнхап».

На встрече Ли Чхоль заверил своего собеседника, что Сеул будет открыто сотрудничать с МАГАТЭ, отмечается в публикации. Стороны также обсудили ядерную программу Северной Кореи и договорились продолжать тесные консультации в дальнейшем, в том числе посредством совещаний по вопросам политики.

Ранее в этот же день на встрече с членами кабмина президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён отверг идею разработки собственного ядерного оружия. Южнокорейский лидер заявил, что в таком случае «немедленно последовали бы экономические и международные санкции». При этом он сделал ремарку о том, что «обладание ядерным оружием, конечно, дает некие преимущества».

В октябре Сеул и Вашингтон достигли (https://www.kommersant.ru/doc/8161659) договоренности о приобретении Южной Кореей атомных подводных лодок. В совместном информационном бюллетене, подготовленном (https://www.kommersant.ru/doc/8196662) в ноябре, США поддержали стремление Сеула к обогащению урана и переработке отработанного ядерного топлива в мирных целях. На встрече с кабмином южнокорейский лидер признал, что прогресс в переговорах с американской стороной достигается не быстро. Он предположил, что причиной служат опасения США относительно того, как Сеул будет в дальнейшем использовать свои ядерные возможности и не задействует ли их для разработки ядерного оружия.

Ярослав Фокин