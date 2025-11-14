Южная Корея и США оформили соглашение о торговле и атомных подлодках

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что его страна и Соединенные Штаты завершили подготовку совместного информационного бюллетеня о двусторонних соглашениях по вопросам торговли и безопасности, сообщает Reuters. Соглашения были достигнуты на встрече Ли Чжэ Мёна с президентом США Дональдом Трампом в октябре.

Южная Корея будет строить атомные подводные лодки и будет сотрудничать с США в области судостроения, искусственного интеллекта и атомной промышленности, заявил президент на телевизионном брифинге.

Ранее министр торговли США Говард Лютник сообщал, что Южная Корея инвестирует в экономику США $350 млрд, увеличит закупки американских нефти и газа, а также полностью откроет американцам свои рынки. США дают разрешение на строительство атомной подводной лодки на верфи в Филадельфии.

Эрнест Филипповский