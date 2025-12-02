Бастрыкин затребовал доклад о нападениях собаки на школьников на Кубани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании инцидентов с нападением бездомной собаки на людей в Краснодарском крае. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В социальных сетях появилась информация о том, что в регионе бродячее животное атакует жителей. По словам пострадавших, за месяц одна собака совершила нападения на четверых школьников и двоих прохожих.

Следственные органы СК России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность должностных лиц).

Господин Бастрыкин дал поручение руководителю регионального следственного управления Андрею Маслову представить отчет о ходе расследования и выясненных обстоятельствах происшествий.

Анна Гречко