Гендиректор Melon Fashion Group оценил перспективы небольших брендов в 2026 году

2026 год станет проверкой на эффективность для рынка одежного ритейла, заявил в интервью “Ъ” гендиректор Melon Fashion Group Антон Летушев. Особенно тяжело придется компаниям с годовым оборотом до 1,5 млрд руб.: на их бизнесе скажутся изменения налогового законодательства, таможенных процедур, а также потребительского поведения.

Многие одежные бренды, которые начали сворачивать или оптимизировать бизнес в 2025 году, вышли на рынок совсем недавно, два-три года назад, напомнил господин Летушев. Это был благоприятный период для бизнеса: в торговых центрах после ухода иностранных сетей освободились площади, а покупатели были готовы к экспериментам.

«Новички на рынке фэшен-ритейла тоже захотели оседлать эту волну и начали тратить большие средства на маркетинг, формирование команды, но, к сожалению, за этот период не все успели поработать с эффективностью. Поэтому не все из них и дошли до 2025 года»,— говорит Антон Летушев.

Покупатели сейчас все более внимательно относятся к своим расходам, отмечает господин Летушев. «Если бренд не может ответить на этот вопрос, объяснить ему, какую потребность он закрывает, то точно будут проблемы с продажами»,— считает он. Однако, по его мнению, в такой ситуации могут проявить себя нишевые бренды, которые предлагают покупателю уникальные товары.

Бренды с оборотом до 1,5 млрд руб. на фоне давления рыночных и регуляторных факторов находятся в наиболее уязвимом положении, так как именно на этом уровне компаниям для сохранения позиций важно пересматривать бизнес-процессы и подходы к управлению, отмечает господин Летушев.

Из-за снижения потребительского спроса, высоких ставок по кредитам и перехода покупателей в онлайн с российского рынка за девять месяцев 2025 года ушли сразу несколько одежных брендов, многие приостановили деятельность или начали оптимизировать бизнес. В их числе: Incity, Deseo, Ready! Steady! Go!, Etam, I Am Studio, Face Сode, Just Clothes, Yollo. Производители детской одежды Orby и Loloclo решили начать процедуру собственного банкротства.

Подробнее о ситуации в фэшн-индустрии — в интервью Антона Летушева для «Ъ».

Виктория Колганова