В Парке «Краснодар» готовят пять новых локаций

В краснодарском парке «Краснодар» (также известном как «Парк Галицкого») ведется финальная стадия обустройства нескольких уникальных территорий. Монтажники заканчивают установку копии знаменитой работы скульптора Лоренцо Куинна «Мать-Земля», сообщается в Telegram-канале парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Софья Дарманьян Фото: Софья Дарманьян

Параллельно специалисты готовят запуск эффектной иллюминации — световых тоннелей с праздничным декором. Подобные конструкции уже украшают центральную улицу Красную по инициативе Сергея Галицкого.

Особое внимание привлекает возведение сферического зеркального павильона. К верхней точке посетители смогут подняться по спиральной лестнице, открывающей панорамный обзор территории.

Наиболее интригующим объектом стала площадка с цилиндрическими бетонными конструкциями. Здесь разместятся водные каскады и многоярусная растительная композиция, напоминающая легендарные вавилонские террасы.

Напомним, что это уже не первое обновление в парке за последнее время. В конце октября здесь были установлены арт-объекты в виде человеческих голов с разными эмоциями, размещенные на выходах из локации «Кроличья нора», открытой в начале августа. 15 сентября в «Парке облаков» появилась новая локация с водопадами, получившая в соцсетях название «Амфитеатр воды».

Анна Гречко