В Крыму разыскивают мужчину за убийство 12-летнего племянника

В Крыму разыскивают мужчину, который якобы убил кухонным топориком своего 12-летнего племянника и ранил 6-летнего племянника с их матерью в частном доме Симферополя. Об этом сообщили в ГСУ СК по региону и Севастополю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нападение произошло ночью 2 декабря в частном доме по переулку Русский. По версии следствия, 27-летний молодой человек напал на родственников с кухонным топориком. 12-летний мальчик погиб, его 6-летний брат и 37-летняя мать получили ранения.

Женщина и младший сын выжили благодаря сопротивлению и помощи родственника, проживающего с ними. Пострадавшие находятся в реанимации, им предоставляют всю необходимую медпомощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве несовершеннолетнего и покушении на убийство (п. «в» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п «а», п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый сбежал с места преступления.

На месте работают следователи и криминалисты регионального управления СКР. Совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Крым организованы поиски подозреваемого. Как отметили в прокуратуре, семья ранее на профилактическом учете не состояла.

Анна Гречко