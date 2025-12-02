Департамент экономики Ростова-на-Дону возглавил Денис Полюбин

Директором департамента экономики Ростова-на-Дону стал Денис Полюбин. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Ранее господин Полюбин занимал должности начальника управления муниципальной собственности администрации города Троицка Челябинской области, а также директора по правовым вопросам, развитию и привлечению инвестиций. Кроме того, он был председателем комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

Денис Полюбин также замещал должность министра экономического развития Ставропольского края.

Мария Хоперская