Вячеслав Гладков прокомментировал планы на второй губернаторский срок

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что решение по второму сроку для него примет президент Владимир Путин, а затем выбор будет за избирателями.

Фото: Сергей Калашников / Коммерсантъ Вячеслав Гладков рассказал, что самым сложным на посту губернатора Белгородской области считает совмещение мирной и военной повестки

«У нас решение по второму сроку, по всем губернаторам, принимает один человек — президент РФ Владимир Путин. Обычно это происходит в начале года. Выборы губернатора у нас в сентябре 2026 года. Какую команду он даст, такую мы и исполним»,— сказал господин Гладков.

Глава региона добавил, что, на его взгляд, руководитель муниципального или регионального уровня может показать свою эффективность за два срока: «Первый — ситуационный анализ, второй — реализация».

Губернатор также подчеркнул, что Белгородская область — один из самых сложных приграничных субъектов с точки зрения оперативной обстановки. «Война закончится — и мне бы хотелось, чтобы Белгородская область стала самым безопасным регионом в стране»,— заключил Вячеслав Гладков.

Господин Гладков возглавил Белгородскую область в конце 2020 года в качестве врио. Он сменил на посту руководителя региона Евгения Савченко, который впоследствии стал сенатором от белгородской облдумы. В сентябре 2021 года Вячеслав Гладков победил на губернаторских выборах с результатом 78,79%.

Алина Морозова