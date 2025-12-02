Проблему с подачей воды в Новороссийске планируют решить к концу 2027 года

Проблема с нестабильным водоснабжением в Новороссийске должна быть решена к концу 2027 года. Об этом мэр Андрей Кравченко сообщил в ходе «горячей линии» с жителями города.

Глава Новороссийска уточнил, что существующие инженерные сети находятся в изношенном состоянии и требуют комплексной модернизации. По его словам, предстоящая работа будет «масштабной и серьезнейшей» и рассчитана примерно на два года.

Господин Кравченко добавил, что уже к концу следующего года улучшение ситуации с водоснабжением сможет почувствовать около 70% жителей Новороссийска. Полное восстановление стабильной подачи воды на территории муниципалитета намечено на 2027 год.

Ранее, в октябре, руководитель МУП «Водоканал» представил депутатам городской думы инвестиционную программу по стабилизации водоснабжения. На модернизацию сетей в ее рамках предусмотрено около 1,3 млрд руб.

Нурий Бзасежев