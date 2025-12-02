Путин поздравил главу «Дом.РФ» с успешным IPO

Президент России Владимир Путин поздравил гендиректора «Дом.РФ» Виталия Мутко с проведением IPO (первичное размещение акций). По оценкам главы государства, выход компании на биржу стал успешным.

«Я знаю, что ваша команда и вы проделали для этого большую работу,— сказал господин Путин на форуме ВТБ «Россия зовет». Он поручил правительству подготовить программу первичных и вторичных размещений акций компаний с госучастием.

«Дом.РФ» повел IPO 20 ноября по цене 1750 руб. за акцию. Спрос на ценные бумаги госкомпании составил от 80 до 125 млрд руб. По данным Мосбиржи, общее количество проведенных сделок достигло 46,9 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Медведи" продавили бумагу».