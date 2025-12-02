Путин: Россия может отрезать Украину от моря в ответ на атаки на танкеры

Россия может отрезать Украину от моря в ответ на недавние атаки на танкеры в Черном море. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам перед переговорами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Он также указал, что Москва расширит номенклатуру целей для ударов и рассмотрит меры против судов стран, которые помогают Украине атаковать суда в Черном море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти операции, пиратские акции»,— сказал Владимир Путин.

«Самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря, тогда и невозможно будет заниматься пиратством в целом в принципе»,— сказал Владимир Путин, дав понять, что к таким мерам Россия может прибегнуть в дальнейшем. — Надеюсь, что украинское военное руководство, политическое руководство, а также те, кто стоит за их спиной подумают, стоит ли продолжать такую практику».

Сегодня танкер Midvolga 2, который следовал из России в Грузию с продовольственным грузом, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции. В Росморречфлоте сообщили, что судно атаковали беспилотники. По данным Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, никто из 13 членов экипажа не пострадал, судно продолжило движение в порт Грузии.

28 ноября в Черном море загорелись танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, которые называли частью «теневого флота» Росси. Утром следующего дня Virat подвергся новой атаке. Капитан сообщал, что судно атакуют беспилотники. BBC и Reuters писали со ссылкой на источники, что к атакам причастна Украина.

Анастасия Домбицкая