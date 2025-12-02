Российский танкер Midvolga 2 сообщил об атаке у берегов Турции

Танкер Midvolga 2, который следовал из России в Грузию с продовольственным грузом, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции. Об этом сообщило турецкое министерство транспорта и инфраструктуры.

«Судно с работающими двигателями следует в направлении Синопа», — рассказали в ведомстве (цитата по ТАСС). В министерстве уточнили, что судно не запрашивает помощь, никто из13 членов экипажа не пострадал.

По данным онлайн платформы для отслеживания судов VesselFinder, танкер Midvolga 2 был построен в 2014 году и ходит под флагом России. Длина судна составляет 140 м.

28 ноября стало известно о пожарах на танкерах Kairos и Virat под флагом Гамбии. Причиной называли атаку морских беспилотников в акватории Черного моря. Первое судно следовало в Россию, маршрут второго не раскрывался. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что создание угроз для безопасности мореходству в исключительной экономической зоне страны неприемлемо.