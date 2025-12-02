Росморречфлот: танкер Midvolga 2 в Черном море атаковали беспилотники

Танкер Midvolga 2 с грузом продовольствия атаковали у берегов Турции беспилотники. Об этом заявили ТАСС в Росморречфлоте. По данным ведомства, судно получило небольшие повреждения, «водотечности нет».

Власти Турции сегодня сообщили, что экипаж судна передал данные о нападении в Черном море. Сообщалось, что никто из 13 членов экипажа не пострадал. Судно продолжило движение в порт Грузии.

В конце ноября стало известно о пожарах на танкерах Kairos и Virat под флагом Гамбии, которые СМИ называли участниками «теневого флота» России. По имеющимся данным, суда были атакованы морскими беспилотниками. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал неприемлемым создание угроз для безопасности мореходству в исключительной экономической зоне страны.