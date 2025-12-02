Путин предложил иностранным журналистам посетить Красноармейск и Купянск

Президент России Владимир Путин предложил иностранным журналистам, в том числе украинским, посетить Красноармейск (украинское название Покровск) в ДНР. Так СМИ смогут убедиться, «кто реально контролирует этот населенный пункт», отметил глава государства. То же самое касается Купянска.

«Мы сделаем все, чтобы обеспечить их безопасность»,— сказал господин Путин. По его словам, российские журналисты продолжают работать в Красноармейске, несмотря на «определенную опасность» из-за близости линии фронта.

И Вооруженные силы РФ, и ВСУ придают Красноармейску особое значение, отметил президент. Он пояснил, что этот город — большой инфраструктурный объект, связанный сетью средств сообщения со всем регионом. «Это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале СВО»,— добавил Владимир Путин.

О взятии под контроль Красноармейска начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства 30 ноября. 20 ноября сообщалось о взятии российской армией Купянска. В октябре господин Путин приказал Минобороны обеспечить проезд иностранных журналистов в Красноармейск, Димитров и Купянск.