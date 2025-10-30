Путин приказал обеспечить проезд иностранных СМИ в зоны окружения ВСУ

Президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны РФ обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, в зоны окружения войск ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах»,— сообщили в министерстве. Для проезда журналистов подготовят специальные коридоры. Для посещения районов окружения журналисты должны обратиться к командованию ВСУ.

В Минобороны подчеркнули, что приезд СМИ возможен «при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих» на время прекращения боевых действий.

Накануне президент впервые заявил о готовности прекратить боевые действия в районах окружений для посещения их представителями иностранных СМИ. Об окружении 31 батальона ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова Владимиру Путину сообщил 26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Степан Мельчаков