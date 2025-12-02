Путин о взятии Красноармейска, готовности к войне с Европой и пиратстве Украины
Президент России ожидает взятия Купянска-Узлового через несколько дней
Президент России Владимир Путин вышел к журналистам после выступления на форуме «Россия зовет!». Глава государства рассказал о ситуации на фронте, заявил о готовности РФ к войне с Европой и прокомментировал атаки на танкеры с нефтью в Черном море. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».
О ситуации на фронте
С Красноармейска ВС РФ удобно двигаться во всех наиболее перспективных направлениях.
Важность взятия Красноармейска заключается в том, что это хороший плацдарм для решения всех задач СВО.
Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ, а сегодня он полностью в руках российской армии.
Приглашаем в Красноармейск иностранных журналистов, в том числе украинских, чтобы убедиться, кто реально контролирует город. Мы сделаем все, чтобы обеспечить их безопасность. Определенная опасность там есть, но российские журналисты продолжают работать в городе.
ВС РФ в Купянске контролируют целиком левый и правый берега, боевые действия идут в поселке Купянске-Узловом, немного южнее города.
Российская армия приступила к ликвидации 15 батальонов, заблокированных на левобережном Купянске.
Купянск-Узловой будет полностью взят через несколько дней.
Россия на Украине действует хирургическим способом, это не война в прямом смысле слова.
О властях Украины
Такое впечатление, что украинские власти живут на другой планете.
Киеву не до текущих дел в экономике и на фронте, он занимается выклянчиванием денег.
О Европе
Европа взяла на вооружение тезис «стратегического поражения» России и живет в этих иллюзиях, хотя головой понимает, что это невозможно.
У европейских стран нет мирной повестки, они на стороне войны и выдвигают неприемлемые для РФ требования.
Европейцам не нравятся результаты усилий Трампа, и они стали мешать Вашингтону.
РФ допускает возвращение европейцев к переговорам, если они будут учитывать реалии на земле.
Мы не собираемся воевать с Европой, но если Европа захочет с нами воевать, мы готовы прямо сейчас.
Если Европа начнет войну с РФ, то Москве «не с кем будет договариваться».
Об атаках на танкеры в Черном море
РФ расширит удары по украинским портам и судам, заходящим в них, в ответ на атаки на танкеры.
Если атаки на танкеры будут продолжаться, рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов из стран, помогающих Украине.
Надеюсь, что Киев и те, кто стоят за его спиной, подумают, стоит ли продолжать атаки на суда в Черном море.
Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством.
Украина и ранее пыталась наносить удары по портам РФ, Россия отвечала эффективно. Ответы РФ касались кораблей, на которых доставлялись боеприпасы.