Путин о взятии Красноармейска, готовности к войне с Европой и пиратстве Украины

Президент России Владимир Путин вышел к журналистам после выступления на форуме «Россия зовет!». Глава государства рассказал о ситуации на фронте, заявил о готовности РФ к войне с Европой и прокомментировал атаки на танкеры с нефтью в Черном море. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

О ситуации на фронте

Красноармейску придавалось особое значение обеими сторонами конфликта.

С Красноармейска ВС РФ удобно двигаться во всех наиболее перспективных направлениях.

Важность взятия Красноармейска заключается в том, что это хороший плацдарм для решения всех задач СВО.

Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ, а сегодня он полностью в руках российской армии.

Приглашаем в Красноармейск иностранных журналистов, в том числе украинских, чтобы убедиться, кто реально контролирует город. Мы сделаем все, чтобы обеспечить их безопасность. Определенная опасность там есть, но российские журналисты продолжают работать в городе.

ВС РФ в Купянске контролируют целиком левый и правый берега, боевые действия идут в поселке Купянске-Узловом, немного южнее города.

Российская армия приступила к ликвидации 15 батальонов, заблокированных на левобережном Купянске.

Купянск-Узловой будет полностью взят через несколько дней.

Россия на Украине действует хирургическим способом, это не война в прямом смысле слова.