Путин объяснил, почему Европа не представлена на мирных переговорах по Украине

Европа пытается своими действиями заблокировать мирный процесс по Украине, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, об этом свидетельствуют в том числе изменения в мирном плане президента США Дональда Трампа, предложенные европейцами. При этом президент отметил, что Россия не против возвращения европейцев за стол переговоров, если они будут учитывать «реалии на земле».

«Даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложения Трампа, — мы же это отчетливо видим, — все эти изменения направлены только на одно: на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс»,— сказал Владимир Путин журналистам перед началом переговоров с американской делегацией.

«Если они хотят действительно вернуться на почву реальности, исходя из той ситуации, которая складывается на земле, пожалуйста»,— добавил российский лидер.

Ранее в Кремль на переговоры с российским президентом прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. На переговорах будет обсуждаться мирное урегулирование на Украине. Ожидается, что спецпосланник Дональда Трампа передаст российской стороне новую версию плана по достижению мирного урегулирования на Украине. В пресс-службе Кремля называли первоначальный план США «очень хорошей основой» для обсуждений мира.

Анастасия Домбицкая