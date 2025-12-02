Делегация Республики Сербской начала официальный визит в Краснодарский край

Делегация Молодежного совета Республики Сербской прибыла в Краснодарский край с официальным визитом, цель которого — укрепление гуманитарных, образовательных и культурных связей между регионами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Как отметила первый заместитель руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края Евгения Воробьева, сотрудничество развивается «последовательно и динамично». По ее словам, визит молодежной делегации стал новым шагом в расширении международных контактов, и гости проявляют искренний интерес к образовательному и культурному потенциалу региона.

В программе визита — возложение цветов к Вечному огню в Краснодаре и посещение Инновационного центра «Аквариум». Делегация также встретится с представителями КубГТУ, КубГУ физической культуры и регионального отделения «Движения Первых».

Гости посетят краевую крейсерско-парусную школу, войсковой собор святого Благоверного князя Александра Невского, музей-заповедник имени Фелицына и объекты «Города спорта».

Официальные контакты Краснодарского края с Республикой Сербской усилились после визита в феврале 2023 года делегации Посольства Боснии и Герцеговины во главе с послом Желькой Самарджией и встречи с губернатором Вениамином Кондратьевым, на которой были определены ключевые направления сотрудничества.

Анна Гречко