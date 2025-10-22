Минфин ожидает два-три SPO госкомпаний в 2026 году

Минфин ожидает, что в 2026 году проведут два или три вторичных размещения акций (SPO) компаний с госучастием совокупным объемом до 200 млрд руб. Об этом рассказал замглавы министерства Алексей Моисеев.

«По совокупному объему этого SPО понятно, в контексте того, что мы уже смотрим на удвоение капитализации, может быть, там какие-то прикидки есть по деньгам, сколько»,— рассказал он на форуме Мосбиржи «Фундамент нового роста» (цитата по ТАСС)

Господин Моисеев пояснил, что программа по выводу активов на рынок проводится в соответствии с утвержденными планами. На вопрос о том, идет ли речь только о вторичном размещении акций, замминистра ответил: «Пока у нас среди кандидатов SPO».

Минфин планирует в 2025 году первичное размещение акций (IPO) двух компаний из списка на приватизацию. Одна из них — «Дом.РФ». На 2026 год запланировано SPO двух компаний, но их названия министерство не раскрывало.