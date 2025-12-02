Вице-губернатор Кубани Александр Руденко удалил аккаунт в WhatsApp*

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко сообщил, что больше не использует WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена), свой аккаунт он полностью удалил и объявил о переходе на отечественный мессенджер МАХ.

В коротком обращении замглавы Кубани объяснил, что в его работе критично оставаться на связи и оперативно реагировать на повестку, а единственным, по его словам, надежным каналом коммуникации стал именно МАХ.

«Важно всегда быть на связи, давать оперативные комментарии по актуальным событиям, доносить информацию до аудитории. Единственным и надежным каналом коммуникации остался МАХ. Встретимся там, присоединяйтесь!» — написал он.

Анна Гречко