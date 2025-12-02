«Государство четко описало правила игры для всех»

Доля нелегальных отельеров на юге России и на территории Северного Кавказа составляет порядка 50%. Такие данные приводит вице-спикер Госдумы РФ Виктория Абрамченко. По ее словам, легальные отельеры несут убытки, а туристы страдают от некачественных услуг. Владелец мини-отеля «Южная Дача» (Геленджик) Олег Козыров считает, что развитию рынка «серых» отельеров пришел конец после принятия постановления Правительства РФ об утверждении положения о классификации гостевых домов.

Фото: предоставлено автором Олег Козыров

Фото: предоставлено автором

«До 30 августа 2025 года, когда вышло соответствующее постановление, официально гостевых домов не было. Понятие такое существовало (даже в назначении ИЖС ставилось Росреестром). Но не было законодательно закреплено, кто и как может получить статус гостевого дома, каким требованиям должен соответствовать объект и собственник, какие услуги должен предоставлять владелец в гостевом доме.

"Серые" отельеры, а по факту — владельцы объектов ИЖС, не могут оказывать гостиничные услуги официально. Их можно предоставлять только в коммерческих помещениях. В домах же зачастую зарегистрированы/прописаны люди, это их единственное жилье, и они не могут перевести свои здания в "коммерцию".

Количество таких гостевых домов лично я оцениваю в 3-5 тысяч домохозяйств по Краснодарскому краю к моменту начала проведения эксперимента по их классификации. В силу жестких требований законодательства не все они смогут легализоваться.

Вести деятельность в гостевом доме может исключительно владелец, без передачи в управление или аренду.

К 1 января 2026 года все функционирующие гостевые дома должны пройти самооценку на сайте Национальной системы аккредитации и попасть в единый реестр объектов классификации в сфере туристической индустрии. Гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги должны были пройти самооценку еще до 1 сентября 2025 года. Те объекты, кто не сообщит в онлайн-турагентства и агрегатора бронирования номер реестровой записи своего объекта, будут удалены со всех площадок, так как с 1 января запрещена реклама гостевых домов, не состоящих в Едином реестре.

На сегодня в Краснодарском крае зарегистрировано 1239 гостевых домов. Предполагаю, что к 1 января их будет где-то около 2 тыс. объектов.

Развитию "серого" рынка пришел конец, государство четко описало правила игры для всех, включая как гостевые дома, отели, турбазы, санатории, глэмпинги, так и онлайн-турагентства. Если ты официально находишься в Едином реестре, то рекламируешься и продаешься как объект через все площадки. Если нет — работай, принимай гостей без рекламы и всех каналов продаж.

До настоящего момента участников рынка, конечно же, раздражало и заслуженно возмущало, что "серые" отельеры несут несоизмеримо меньшие расходы с учетом неуплаты налогов во всех их проявлениях, а размещаются на различных площадках так же, как и официалы. При этом рентабельность "серого" и официального объекта несоизмеримы.

С созданием единого реестра объектов классификации в сфере туристической индустрии, отличить "белого от серого" будет очень просто. Во-первых, "серых" отельеров вычистят со всех площадок бронирований их владельцы. Во-вторых, наличие искомого объекта можно будет легко проверить в реестре онлайн. Более того, там же можно узнать всю информацию по объекту, его характеристики и даже оставить отзыв.

После изменений в законодательстве официальным комплексным средствам размещения и потребителю только плюсы. Между отелями станет честнее конкуренция и меньше разница в рентабельности бизнеса. У туристов гарантированно будет меньше шансов нарваться на "серого" отельера и получить услуги ненадлежащего качества».