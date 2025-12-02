На ликвидацию последствий оползня у аэропорта Сочи выделили 150 млн рублей

Власти Сочи направили более 150 млн руб. на устранение последствий оползня, который повредил участок дороги возле международного аэропорта города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Андрей Куценко

Оползень повредил участок автомобильной дороги местного значения. Аварийный участок, нуждающийся в комплексном восстановлении, протянулся на 150 м.

Сейчас дорожники выполнили работы по разработке грунта, установили 36 буронабивных свай и временные дорожные плиты. Подрядчикам предстоит завершить строительство противооползневых конструкций, системы водоотведения, уложить асфальтобетонное покрытие дороги и тротуара, установить бордюры и наружное освещение.

«Мы решаем комплексную задачу: не просто устранить повреждения дорожного полотна, а провести капитальный ремонт и установить современные противооползневые сооружения, которые предотвратят подобные ситуации в будущем»,— заявил глава Сочи Андрей Прошунин.

Мэр добавил, что работы ведутся согласно графику, их завершение запланировано на март 2026 года. Господин Прошунин пообещал лично контролировать соблюдение сроков и качество ремонта.

Ранее градоначальник сообщал, что на территории Сочи произошло 2,6 тыс. оползней.

Анна Гречко