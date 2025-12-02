Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске пострадавшие от БПЛА квартиры отремонтируют за счет бюджета

Сотрудники администрации Новороссийска встретились с собственниками многоквартирного дома, пострадавшего при атаке БПЛА. Некоторые квартиры в МКД будут восстанавливать за деньги из муниципального бюджета, о чем сообщил замглавы города Рафаэль Бегляров.

Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

Многоквартирный дом на улице Мурата Ахеджака, 5к4 в Южном районе Новороссийска получил значительные повреждения в результате атаки беспилотников 25 ноября. По подсчетам администрации, в домах, расположенных на этой улице, пострадали более 100 квартир.

Рафаэль Бегляров сообщил, что фасад и подъездные окна в пострадавшем доме будут восстанавливать представители управляющей компании совместно с застройщиком. Собственникам, в чьих квартирах оказались повреждены оконные блоки в ходе атаки БПЛА, направят компенсационные выплаты. Полностью поврежденные квартиры в МКД на Мурата Ахеджака отремонтируют за счет городского бюджета.

На аппаратном совещании в администрации Новороссийска 2 декабря мэр Андрей Кравченко заявил об увеличении единовременной компенсационной выплаты пострадавшим от БПЛА до 30 тыс. руб. До этого сумма компенсации на одного человека составляла 15,7 тыс. руб.

София Моисеенко

Новости компаний Все