В Новороссийске пострадавшие от БПЛА квартиры отремонтируют за счет бюджета

Сотрудники администрации Новороссийска встретились с собственниками многоквартирного дома, пострадавшего при атаке БПЛА. Некоторые квартиры в МКД будут восстанавливать за деньги из муниципального бюджета, о чем сообщил замглавы города Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

Многоквартирный дом на улице Мурата Ахеджака, 5к4 в Южном районе Новороссийска получил значительные повреждения в результате атаки беспилотников 25 ноября. По подсчетам администрации, в домах, расположенных на этой улице, пострадали более 100 квартир.

Рафаэль Бегляров сообщил, что фасад и подъездные окна в пострадавшем доме будут восстанавливать представители управляющей компании совместно с застройщиком. Собственникам, в чьих квартирах оказались повреждены оконные блоки в ходе атаки БПЛА, направят компенсационные выплаты. Полностью поврежденные квартиры в МКД на Мурата Ахеджака отремонтируют за счет городского бюджета.

На аппаратном совещании в администрации Новороссийска 2 декабря мэр Андрей Кравченко заявил об увеличении единовременной компенсационной выплаты пострадавшим от БПЛА до 30 тыс. руб. До этого сумма компенсации на одного человека составляла 15,7 тыс. руб.

София Моисеенко