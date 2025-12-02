Депутатов Госдумы просили не торопиться с лишением мандата единоросса Вороновского

Депутат Государственной думы Николай Харитонов (КПРФ) призвал коллег не торопиться при рассмотрении вопроса о лишении депутатского мандата Анатолия Вороновского («Единая Россия»). По словам коммуниста, подозреваемый в коррупции парламентарий попал «с тяжелыми травмами» в больницу.

«Буквально позавчера с ним произошел несчастный случай. Он оказался с тяжелыми травмами в больнице, которая обслуживает депутатов»,— заявил господин Харитонов. По его словам, при принятии постановления о прекращении депутатских полномочий господину Вороновскому придется буквально завтра уходить из больницы или платить «большие деньги» за содержание.

Николай Харитонов напомнил коллегам о сроке, который грозит Анатолию Вороновскому — до 15 лет лишения свободы. «Ситуация, в которой оказался наш коллега, может произойти с любым»,— подчеркнул коммунист.

Господин Харитонов также поделился с депутатами высоким мнением о господине Вороновском, которое сложилось у него за годы совместной работы в Краснодарском крае. Член КПРФ предположил также, что нарушения Анатолия Вороновского, о которых говорил генеральный прокурор Александр Гуцан, выступая в парламенте, могут быть «преувеличены».

Коммунист поставил под сомнение, насколько добровольно Анатолий Вороновский написал прошение о прекращении его полномочий. «Может быть, партия попросила»,— предположил господин Харитонов.

«По-человечески подойдем и разберемся. Он никуда сбегать не собирается»,— резюмировал депутат.

Государственная дума все же приняла постановление о прекращении полномочий господина Вороновского практически единогласно: один человек проголосовал против, один — воздержался.

Степан Мельчаков