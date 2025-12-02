Минфин и Минэнерго решили продолжить поддержку российских угольных компаний

Минфин и Минэнерго подготовили предложения по дальнейшей поддержке угольных компаний. Об этом сообщил «РИА Новости» министр финансов России Антон Силуанов. Предыдущие меры действовали до 1 декабря.

Глава Минфина не уточнил, какие предложения подготовили ведомства. До 1 декабря действовали следующие меры:

отсрочка по НДПИ и страховым взносам;

возможность пересмотра кредитных условий;

субсидии для частичной компенсации затрат на логистику при экспорте угля на дальние расстояния;

компенсация в 12,8% от тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях для сибирских угольных компаний.

В октябре замминистра энергетики Дмитрий Исламов сообщал, что льготу по налогам и страховым взносам получили 137 угольных предприятий.

