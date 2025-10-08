Более 130 угольных предприятий подали заявку на получение господдержки

Заявку на получение мер общесистемной поддержки подали 137 угольных предприятий России, сообщил замминистра энергетики Дмитрий Исламов. По его словам, подкомиссия Минфина уже одобрила адресную поддержку для 42 компаний.

«У нас 137 предприятий, которые получили льготу по налогам и страховым взносам. В Министерство энергетики нам подают компании заявки, мы принимаем решение, включаем (в список.— “Ъ”), по ним делаем приказ и передаем ФНС и Минтруд. Это почти 90% от всей добычи Российской Федерации»,— сказал господин Исламов (цитата по ТАСС).

Дмитрий Исламов отметил, что Минэнерго обсуждает реструктуризацию задолженностей производств. Для этого министерство анализирует «финансовую модель, в зависимости от цен, от расходов предприятия». Минэнерго не исключает, что будет просить у правительства о продлении отсрочки по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховым взносам для угольных компаний. Пока эти меры действуют до 30 ноября включительно.

В мае этого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки угольной промышленности. Согласно документу, до конца ноября с угольных компаний не будут взыскивать налоги и страховые задолженности, возникшие на 1 июня 2025 года. Эти задолженности предприятия будут выплачивать с 1 декабря этого года. При этом срок по уплате может быть продлен, если ситуация в отрасли не улучшится.