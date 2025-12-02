Симферополец убил племянника кухонным топориком и напал на его мать и брата

В Симферополе 27-летний мужчина убил кухонным топориком 12-летнего племянника и ранил его шестилетнего брата с матерью, после чего скрылся с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту убийства малолетнего, а также покушения на убийство его матери и малолетнего брата (п. «в» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Преступление произошло ночью в частном доме по переулку Русский. Житель Симферополя напал на родственников с кухонным топором. 12-летний мальчик погиб, его мать и брат получили ранения. Женщине с младшим сыном удалось спастись благодаря сопротивлению нападавшему и помощи проживающего с ними родственника. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации, где получают необходимую медицинскую помощь.

Следователи и криминалисты осмотрели место преступления, собрали улики и предполагаемое орудие убийства. Совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД по Крыму организованы поисковые мероприятия по розыску скрывшегося подозреваемого.

