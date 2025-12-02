Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Гендиректор «Башспирта» Раиф Абдрахимов остался под арестом

Верховный суд Башкирии не стал отменять решение Советского райсуда Уфы об аресте гендиректора «Башспирта» Раифа Абдрахимова до 17 декабря. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил его адвокат Расим Гарифуллин.

Генеральный директор "Башспирта" Раиф Абдрахимов

Фото: Дмитрий Колпаков

Топ-менеджер госкомпании обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Под этими действиями следствие подразумевает тот факт, что господин Абдрахимов не расторг заведомо невыгодные для «Башспирта» договоры аренды помещений в центре Уфы.

Сами договоры аренды легли в основу предыдущего уголовного дела, по которому осуждены бывшие руководители компании и ее торгового дома, а также экс-депутат горсовета. Сегодня суд кассационной инстанции отменил приговоры в их отношении, вернув дело в прокуратуру.

В защиту самого Раифа Абдрахимова, задержанного в конце августа, публично высказывался глава Башкирии Радий Хабиров.

Подробнее об уголовном деле гендиректора «Башспирта» и реакции руководства республики — в статье «Дело дошло до реакции».

Идэль Гумеров