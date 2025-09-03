Дело дошло до реакции

Руководитель республики Радий Хабиров вчера публично поддержал генерального директора АО «Башспирт» Раифа Абдрахимова. На минувшей неделе его арестовали по обвинению в превышении полномочий. По мнению СКР, господин Абдрахимов не расторг невыгодный для «Башспирта» договор аренды зданий. Радий Хабиров заявил, что будет ходатайствовать перед судом об отмене ареста. Раиф Абдрахимов, по мнению главы региона, «вытащил предприятие», которое могли довести до банкротства.

Раиф Абдрахимов не признает вину

Фото: Дмитрий Колпаков

Фото: Дмитрий Колпаков

Глава Башкирии Радий Хабиров вчера впервые публично отреагировал на уголовное дело в отношении генерального директора АО «Башспирт» Раифа Абдрахимова.

Как сообщал «Ъ», господин Абдрахимов был задержан в середине прошлой недели сотрудниками УФСБ по республике, 29 августа Советский районный суд Уфы арестовал его до 30 сентября.

По версии следствия, Раиф Абдрахимов, возглавив «Башспирт» в августе 2022 года, «не принял мер к расторжению заведомо экономически невыгодных договоров аренды двух нежилых помещений в городе Уфе, являющихся объектами культурного наследия». Эти договоры были заключены прежним гендиректором компании Рауфом Нугумановым «без проведения конкурсных процедур и оценки экономической обоснованности». В результате с августа 2022 по декабрь 2024 года «Башспирт» перечислил арендодателям более 103 млн руб., которые следствие интерпретирует как убытки компании.

По всей видимости, в материалах дела фигурирует аренда трехэтажного здания восстановленного памятника архитектуры Дом Бушмариных на улице Ленина и здание «Первого губернского музея (гауптвахта)» на улице Пушкина.

«Башспирт» арендовал их в 2019–2021 годах при прежнем руководстве — тогда гендиректором предприятия был Рауф Нугуманов (2018-022 год). В Доме Бушмариных разместился флагманский магазин «Башспирта», а в здании на Пушкина планировалось открыть фирменный ресторан.

В марте Кировский райсуд Уфы приговорил Рауфа Нугуманова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Среди прочего ему инкриминировались нарушения при аренде этих зданий.

«Башспирт», как сообщал «Ъ», расторг договор аренды Дома Бушмариных только в начале прошлого года.

Комментируя ситуацию вчера на оперативном совещании правительства республики, Радий Хабиров напомнил, что он — «профессиональный юрист» и воздерживается «от каких-то оценок», но без них не обошелся.

«Когда я лично выгнал оттуда шайку во главе с Нугумановым, которая фактически подводила предприятие к банкротству, Раиф Рамазанович выполнил очень сложную работу. Он вытащил предприятие,— отметил господин Хабиров.— И сейчас по всем показателям мы одни из лучших в стране, занимаем пятое место в России по производству крепких алкогольных напитков. Чрезвычайный рост акцизов. Предприятие показывает прибыль уже более 100 млн руб.».

В 2019 году «Башспирт» показал чистую прибыль 166 млн руб., а год спустя она составила 91 млн руб. (тогда предприятие уже входило в топ-5 производителей крепкого алкоголя в стране). Тогда же компания начала строительств нового завода в Булгаково, инвестировав в проект около 3 млрд руб. Это, по данным компании, отразилось на ее финансовых результатах. Тем не менее в ноябре 2021 года Радий Хабиров вручил Рауфу Нугуманову орден Дружбы народов.

Говоря об обвинении господину Абдрахимову, глава республики пояснил, что в курсе их сути, но «очень в них сомневаюсь, откровенно скажу».

«Готов выступить и ходатайствовать, чтобы его там не держали как какого-то чудовищного преступника. Не знаю, за что арестовывать, мое мнение такое. Трое детей у него,— заявил Радий Хабиров.— Еще раз скажу, человек вытащил это предприятие, когда эта шайка наворочала делов, и по итогам деятельности этой шайки преследовать руководителя, который вытаскивал предприятие — не очень понимаю, честно говоря, всех этих вещей».

Как сообщали «Пруфы», 29 августа в Советском райсуде, при избрании Раифу Абдрахимову меры пресечения, зачитывали ходатайства Радия Хабирова и спикера Курултая Башкирии Константина Толкачева: они просили не арестовывать гендиректора «Башспирта».

Адвокат Расим Гарифуллин, представляющий интересы господина Абдрахимова, сказал, что его подзащитный вину не признает, а решение суда об аресте будет обжаловано. От других комментариев он отказался, сославшись на подписку о неразглашении.

Булат Баширов