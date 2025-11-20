Гендиректору «Башспирта» продлили арест до 17 декабря

Советский райсуд Уфы сегодня продлил арест генеральному директору «Башспирта» Раифу Абдрахимову, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда. Мера пресечения продлена до 17 декабря.

Предыдущий срок ареста истекает 23 ноября.

Господина Абдрахимова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, глава «Башспирта» не расторг заведомо невыгодные соглашения об аренде помещений в центре Уфы, которые заключил предыдущий топ-менеджмент компании. В СКР оценивают ущерб предприятия от бездействия господина Абдрахимова более чем в 103 млн руб.

Руководителя «Башспирта» задержали 28 августа, на следующий день его арестовали на месяц по ходатайству следствия.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 2 сентября в защиту Раифа Абдрахимова выступил глава Башкирии Радий Хабиров. Он намеревался ходатайствовать об отмене ареста, но Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Советского райсуда. В конце сентября меру пресечения продлили на месяц, это решение оспорить вновь не удалось.

Майя Иванова