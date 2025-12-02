Власти США хотят запретить въезд в страну «убийцам, тунеядцам и наркоманам»

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм призвала полностью запретить въезд в США выходцам из стран, которые, по ее мнению, наводняют Соединенные Штаты «убийцами, тунеядцами и наркоманами, требующими выплат от государства».

Госпожа Ноэм заявила, что уже встретилась с президентом США Дональдом Трампом по этому поводу и порекомендовала ввести такой запрет. Глава ведомства сказала, что не хочет, чтобы в страну въезжали «иностранные захватчики, убивающие наших героев, высасывающие с трудом заработанные доллары наших налогов и пользующиеся льготами, предназначенными для американцев».

Многие члены администрации президента США стали активнее, чем раньше, высказываться против иммиграции в страну после того, как 26 ноября выходец из Афганистана открыл стрельбу недалеко от Белого дома. Тогда были ранены двое служащих Национальной гвардии, одна из них позже скончалась.

По данным СМИ, стрелявший сотрудничал в Афганистане с американским правительством и был членом партнерских сил в Кандагаре. После инцидента США приостановили выдачу виз гражданам Афганистана.

Яна Рождественская