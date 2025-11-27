Стрелявший по нацгвардейцам у Белого дома сотрудничал с ЦРУ

Выходец из Афганистана Рахманулл Лаканвал, подозреваемый в стрельбе по двум военнослужащим Нацгвардии США недалеко от Белого дома, прежде сотрудничал с различными правительственными структурами, включая ЦРУ. Об этом сообщил глава агентства Джон Рэтклифф.

«После катастрофического вывода войск Байдена из Афганистана администрация Байдена оправдала доставку предполагаемого стрелка в Соединенные Штаты в сентябре 2021 года в связи с его предыдущей работой с правительством США, включая ЦРУ, в качестве члена партнерских сил в Кандагаре, которая прекратилась вскоре после хаотичной эвакуации»,— рассказал господин Рэтклифф в эфире Fox News (его слова приводит CNN).

Речь идет о Operation Allies Welcome — операция США, при которой в 2021 году эвакуировали афганских граждан, работавших с американским правительством. В дальнейшем им должны были выдать Специальную иммиграционную визу. При этом, как сообщил Reuters неназванный член республиканский администрации, Рахманулл Лаканвал отправил запрос на получение убежища в США в 2024 году, а получил одобрительный ответ в апреле этого года — уже после прихода к власти Дональда Трампа.

Двое бойцов Нацгвардии США тяжело ранены в результате стрельбы. Дональд Трамп назвал проявления терроризма и поручил проверить всех граждан Афганистана, въехавших в США при администрации Джо Байдена.

Лусине Баласян