Минюст США может подать новые иски к экс-главе ФБР и прокурору Нью-Йорка

Министерство юстиции США рассматривает возможность выдвижения новых обвинений против бывшего директора ФБР Джеймса Коми и генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Новые иски могут быть предъявлены уже на этой неделе.

Напомним, что на прошлой неделе окружной суд США отклонил обвинения Минюста против господина Коми и госпожи Джеймс. Судья мотивировал это решение тем, что они были выдвинуты исполняющей обязанности прокурора по Восточному округу Виргинии Линдси Халлиган, которая, по мнению суда, неправомерно назначена Дональдом Трампом на этот пост. Однако решение суда не запрещало Минюсту снова предъявить обвинения экс-главе ФБР и прокурору Нью-Йорка.

В сентябре госпожа Халлиган подала иск к господину Коми, обвинив его в даче ложных показаний Конгрессу в сентябре 2020 года. Тогда он, будучи главой ФБР, информировал конгрессменов по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, победу на которых одержал господин Трамп.

Летиция Джеймс в 2022 году обвинила Дональда Трампа в том, что он обманом получал от банков более выгодные условия кредитования. В октябре текущего года Минюст США предъявил ей обвинения в мошенничестве. И Коми, и Джеймс заявляли, что обвинения против них являются политически мотивированными.

Как отмечает Reuters, пока неясно, могут ли прокуроры возбудить новое дело против господина Коми по тому же поводу. Пятилетний срок давности по предъявленным ему ранее обвинениям истек 30 сентября. По мнению адвокатов бывшего главы ФБР, у прокуроров нет времени для повторного предъявления обвинений.

Кирилл Сарханянц