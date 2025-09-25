MSNBC: экс-директору ФБР Джеймсу Коми предъявят обвинения в даче ложных показаний

Экс-директору ФБР Джеймсу Коми ожидается предъявление обвинений в даче ложных показаний Конгрессу. Как сообщается в эфире телеканала MSNBC, обвинения предъявят «возможно, в ближайшие дни, до истечения пятилетнего срока давности». Ложные показания Коми относятся к сентябрю 2020 года, когда он информировал Конгресс по делу об обвинении России в якобы вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

В настоящее время неизвестен «полный объем обвинений, готовящихся против Коми», сообщает телеканал. Источники полагают, что обвинения будут предъявлены офисом прокурора США в Восточном округе штата Вирджиния.

В начале августа генпрокурор США Пэм Бонди инициировала расследование возможной фабрикации выводов о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Расследование началось после того, как глава Национальной разведки Тулси Габбард опубликовала свыше сотни документов, которые поставили под сомнение выводы американских спецслужб о российском влиянии. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что арест бывшего директора ФБР Джеймса Коми и экс-главы ЦРУ Джона Бреннана его бы «не обеспокоил».

Влад Никифоров