Расследовавшую дело Трампа генпрокурора штата Нью-Йорк обвинили в мошенничестве

Минюст США предъявил обвинения генпрокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс в мошенничестве и предоставлении заведомо ложной информации банковской организации. Об этом сообщается на сайте прокуратуры восточного округа штата Вирджиния.

В иске уточняется, что Джеймс брала ипотечный кредит со льготной ставкой на условиях, что сама будет проживать в новом доме. Однако полученную недвижимость генпрокурор сдавала в аренду. Судебное заседание по ее делу начнется 24 октября. Ей может грозить лишение свободы на срок до 30 лет и штраф до $1 млн.

Сама Джеймс считает обвинения безосновательными. В своем заявлении она назвала иск «политической местью» со стороны президента США Дональда Трампа. По ее словам, действия президента нарушают конституционный порядок.

В 2022 году Летиция Джеймс обвинила Дональда Трампа в том, что он десять лет преувеличивал свое состояние в отчетностях Trump Organization, чтобы получить от банков более выгодные условия кредитования. В феврале 2024 года суд в Нью-Йорке признал президента виновным и обязал его выплатить властям штата $354,9 млн. В августе этого года апелляционный суд штата Нью-Йорк отменил штраф и проценты по нему из-за нарушения Восьмой поправки к Конституции США. Поправка запрещает устанавливать чрезмерные залоги или налагать чрезмерные штрафы, а также назначать жестокие и необычные наказания.

Влад Никифоров