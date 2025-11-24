Суд в США снял обвинения против экс-главы ФБР и экс-прокурора Нью-Йорка

Окружной суд США по округу Южная Калифорния отклонил обвинения против бывшего главы ФБР Джеймса Коми и бывшего прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс. Оба они ранее начинали расследования и предъявляли обвинения президенту США Дональду Трампу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеймс Коми

Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters, Aaron P. Bernstein / File Photo / Reuters Джеймс Коми

Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters, Aaron P. Bernstein / File Photo / Reuters

Судья Кэмерон Макгоуэн Карри обосновал отклонение обвинений тем, что они были предъявлены исполняющей обязанности прокурора по Восточному округу Виргинии Линдси Халлиган, которая, по мнению суда, была неправомерно назначена на этот пост. Это решение суда не запрещает Минюсту США в дальнейшем снова предъявить обвинения господам Коми и Джеймс.

В решении суда говорится, что «все действия, вытекающие из неправомерного назначения госпожи Халлиган», включая обвинения против господ Коми и Джеймс, «являются незаконным осуществлением исполнительной власти и должны быть отменены». Линди Халлиган ранее была адвокатом господина Трампа, а в сентябре 2025-го была назначена исполняющей обязанности прокурора по Восточному округу Виргинии. Как писали американские СМИ, это было сделано после того, как ее предшественник отказался предъявлять обвинения Джеймсу Коми и Летиции Джеймс, как этого требовал господин Трамп. В итоге он был уволен, а на его место назначена госпожа Халлиган.

В сентябре госпожа Халлиган подала иск к господину Коми, обвинив его в даче ложных показаний Конгрессу в сентябре 2020 года. Тогда он, будучи главой ФБР, информировал конгрессменов по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, победу на которых одержал господин Трамп. Летиция Джеймс в 2022 году обвинила Дональда Трампа в том, что он обманом получал от банков более выгодные условия кредитования. В октябре текущего года Минюст США предъявил ей обвинения в мошенничестве. Оба они заявляли, что обвинения против них политически мотивированы.

Яна Рождественская