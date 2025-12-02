Моряки российского танкера Midvolga-2 не пострадали при атаке БПЛА в Черном море

Никто из экипажа атакованного у берегов Турции российского танкера Midvolga-2 не обращался за медпомощью, заявил представитель компании-судовладельца «Средне-Волжская судоходная компания». Экипаж состоит из 14 человек, никто из них не пострадал.

«Все моряки живы и здоровы! На борту все — граждане РФ... Сейчас судно следует в порт Синоп для оценки повреждений и дальнейшего ремонта»,— рассказал «РИА Новости» представитель компании.

Midvolga-2 следовал из России в Грузию с продовольственным грузом. Он подвергся атаке сегодня в 80 милях от побережья Турции. По данным Росморречфлота, судно атаковали беспилотники.

28 ноября в Черном море загорелись танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, которые называли частью российского «теневого флота». На следующий день Virat был снова атакован. «РИА Новости» сообщило, что власти Турции заявили Украине «четкую реакцию» на атаки.