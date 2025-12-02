«РИА Новости»: Турция заявила Украине «четкую реакцию» на атаки в Черном море

Турция заявила Украине «предельно четкую реакцию» после атак на танкеры в Черном море. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленный официальный источник в Анкаре.

Сегодня танкер Midvolga 2, который следовал из России в Грузию с продовольственным грузом, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции. В Росморречфлоте сообщили, что судно атаковали беспилотники. По данным Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, никто из 13 членов экипажа не пострадал, судно продолжило движение в порт Грузии.

28 ноября в Черном море загорелись танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, которые называли частью «теневого флота» Росси. Утром следующего дня Virat подвергся новой атаке. Капитан сообщал, что судно атакуют беспилотники. BBC и Reuters писали со ссылкой на источники, что к атакам причастна Украина.