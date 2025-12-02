На Дону концентрация формальдегида в атмосфере достигла критических значений

В Ростовской области фиксируется критический уровень загрязнения атмосферы из-за превышения концентраций формальдегида, бензпирена и твердых частиц. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в ООО «Экспертный центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным компании, автомобильный транспорт остается главным источником загрязнения воздуха — на него приходится 88,2% от общего объема выбросов. Районы с интенсивным движением испытывают повышенные концентрации оксидов азота, углерода и углеводородов.

За 30 лет выбросы от машин увеличились на 16,5 тыс. т из-за роста автопарка почти на 30 тыс. единиц. Наиболее критическая ситуация сложилась в центре Ростова-на-Дону на пересечении ул. Красноармейская и пр. Буденновский, а также пр. Театрального с ул. Максима Горького. Это одни из самых оживленных магистралей мегаполиса.

В «Экспертном центре» отметили, что электростанции Дона выбросили в атмосферу 230 тыс. т различных вредных веществ, включая золу, диоксид серы и оксиды азота. На предприятиях черной металлургии региона с начала года зафиксировали выброс 11,3 тыс. т опасных веществ. Единственное предприятие цветной металлургии в Ростовской области выбросило 6,34 тыс. т загрязняющих веществ. Это на 1,87 тыс. т выше показателя годом ранее. Шесть предприятий химической и нефтехимической отрасли суммарно выбросили 2,37 тыс. т вредных веществ.

В угледобывающих районах Дона основными источниками загрязнения выступают шахты и обогатительные фабрики. Машиностроительные предприятия региона выбросили 5,7 тыс. т опасных веществ. Основные источники загрязнения — литейное производство, сварочные и покрасочные цеха, участки механической и термической обработки. «Наиболее распространенными загрязнителями стали твердые частицы, оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота и различные растворители», — подытожили специалисты центра.

Константин Соловьев