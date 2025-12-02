Самая недорогая квартира в Сочи со сдачей в 2025 году стоит 9,4 млн рублей

На первичном рынке Сочи сохраняется значительный объем предложения, при этом заметную его часть формируют проекты, которые застройщики планируют передать покупателям в 2025 году. По данным агентства «Оникс-Недвижимость», в ноябре число таких лотов достигло максимума второй половины года: в продаже находилось 6 тыс. объектов, из которых 1,9 тыс. приходились на проекты со сроком ввода в 2025 году.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доля таких предложений составляет 31,4% всего рынка. Из них 1,1 тыс. объектов — это квартиры, а 778 — апартаменты. По сравнению с октябрем, когда было зафиксировано 1,8 тыс. лотов ввода 2025 года, объем вырос на 3,5%, что отражает постепенное восстановление экспозиции после летнего сокращения.

Сентябрьские показатели оказались ниже: в начале осени на рынке присутствовало 1,7 тыс. объектов со сдачей в 2025 году — на 145 меньше, чем в октябре и ноябре. В структуре предложения числились 1 тыс. квартир и 720 апартаментов. Таким образом, за два месяца сегмент увеличился на 8,3%.

Летний период сопровождался снижением: в августе было доступно 1,6 тыс. объектов со сроком сдачи в 2025 году, включавших 1 тыс. квартир и 529 апартаментов. Рост относительно августа достигает 18,5%, что делает осень наиболее динамичным периодом восстановления. В июне и июле предложение также было более высоким — 2 тыс. и 2 тыс. лотов соответственно, после чего началось снижение, сменившееся ростом только к сентябрю.

Минимальные значения пришлись на апрель: в продаже числился 801 объект, полностью состоящий из апартаментов. Рост в течение года обеспечивался преимущественно за счет расширения предложения квартир, тогда как доля апартаментов оставалась относительно стабильной.

Самый доступный объект со сдачей в 2025 году был зафиксирован в ноябре. Речь идет об однокомнатной квартире площадью 20,9 кв. м в Кудепсте Адлерского района стоимостью 9,4 млн руб. Дом находится на стадии строительства и предлагается без отделки. Аналогичные минимальные по цене лоты в октябре и сентябре относились к проектам со сдачей в 2024 году, поэтому в анализ сегмента 2025 года не включены.

Мария Удовик