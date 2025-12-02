Тренер Сорин опроверг слова лыжника Большунова о мате со стороны Бакурова

Лыжник Александр Бакуров не использовал нецензурные выражения в адрес Алексадра Большунова после финиша гонки на этапе Кубка России в Кировске. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Егор Сорин.

29 ноября во время спринтерской гонки Большунов упал после борьбы с Бакуровым. Он финишировал последним и не сумел выйти в финал. После гонки Большунов подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом на бортик. Из-за сильного ушиба мягких тканей Бакуров был отстранен от тренировок на две недели.

Сегодня Большунов опубликовал в своем Telegram-канале пост с объяснением ситуации. Он заявил, что «неправильно поступил, толкнув соперника». По словам спортсмена, уладить конфликт на месте ему помешали собственные эмоции и мат в его адрес со стороны Бакурова. Также Большунов обвинил лыжников из группы Сорина в нечестной борьбе: «Начиная с отстранения от международных стартов, на протяжении лет двух я замечаю в каждой контактной гонке либо специальные перекрытия, либо подрезку, либо, как было на масс-стартах закрытия сезона, блокирования перед бонусными отсечками».

Егор Сорин сообщил, что Большунов не приносил личные извинения Бакурову. Также специалист назвал оправдания лыжника «очень странными». «Александр Большунов, мягко говоря, лукавит, когда говорит о том, что он толкнул Бакурова в ответ на мат с его стороны. Я находился рядом со своим спортсменом, который опирался на заборчик и стоял спиной ко всем другим финишировавшим лыжникам. Как можно высказывать что-то сопернику, не видя его?»,— сказал он.

Кроме того, Егор Сорин был удивлен претензиям Большунова в адрес лыжников его группы. «Почему он говорит об этом сейчас, ведь есть регламент проведения соревнований, есть процедура подачи протестов»,— приводит слова тренера ТАСС.

Александр Большунов был дисквалифицирован на одну гонку. Сегодня президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рассмотрит неспортивное поведение трехкратного олимпийского чемпиона.

Таисия Орлова