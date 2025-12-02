Подразделения российской группировки войск «Восток» заняли населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Это следует из ежедневной сводки Минобороны РФ.

В предыдущий раз российское ведомство отчитывалось о продвижении в области 24 ноября: тогда российская армия взяла запорожское село Затишье. В том же месяце российские войска взяли населенный пункт Веселое, а также Успеновку, второй по размеру населенный пункт Гуляйпольского района Запорожской области. Президент Владимир Путин говорил, что боевые действия на Украине прекратятся, когда ВСУ покинут занимаемые ими территории на Донбассе.