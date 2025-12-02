Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российская армия взяла запорожские Зеленый Гай и Доброполье

Подразделения российской группировки войск «Восток» заняли населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Это следует из ежедневной сводки Минобороны РФ.

В предыдущий раз российское ведомство отчитывалось о продвижении в области 24 ноября: тогда российская армия взяла запорожское село Затишье. В том же месяце российские войска взяли населенный пункт Веселое, а также Успеновку, второй по размеру населенный пункт Гуляйпольского района Запорожской области. Президент Владимир Путин говорил, что боевые действия на Украине прекратятся, когда ВСУ покинут занимаемые ими территории на Донбассе.

Новости компаний Все