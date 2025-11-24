Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России заняли село Затишье в Гуляйпольском районе Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

Затишье находится в 3 км к северо-востоку от города Гуляйполе, родины украинского анархиста и участника Гражданской войны Нестора Махно. Население Затишья, по данным украинской переписи 2001 года, составляло 87 человек.

7 ноября российские войска взяли Успеновку, второй по размеру населенный пункт Гуляйпольского района. Согласно докладу главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова президенту России Владимиру Путину, с 1 ноября подразделения группировки «Восток» заняли шесть населенных пунктов в Днепропетровской области и семь — в Запорожской.

Степан Мельчаков