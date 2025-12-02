Песков назвал план Трампа хорошей основой для переговоров по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что урегулирование конфликта на Украине – сложный процесс, но план США Россия считает «очень хорошей основой» для этих обсуждений. Инициативы США планируется обсудить на встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.

«Мы надеемся, что сможем придерживаться этой основы»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Стив Уиткофф, который сегодня прибудет в Москву,— один из разработчиков мирного плана по Украине. После обсуждений с Украиной первоначальная версия плана была изменена — исключили пункты о статусе Донбасса, об использовании российских замороженных активов, об анистии учасников конфликта и ограничении численности ВСУ до 600 тыс. человек. С новой версией плана российская сторона не ознакомилась.

Лусине Баласян